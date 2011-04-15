Дайджест газеты "Коммерсант" от 30 апреля 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 30 апреля 2019 года.



ЭТАЖИ ПОДСТРАИВАЮТ ПОД СТАВКУ

ВЕДОМСТВА ИСПРАВЯТ СТОИМОСТЬ ИПОТЕКИ В НАЦПРОЕКТЕ ПО ЖИЛЬЮ



Как стало известно "Ъ", единый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ предлагает вновь скорректировать показатели нацпроекта "Жилье и городская среда". Если ранее Минстрой выступал за приведение в соответствие реальности планов по вводу жилья, то теперь аналогичную корректировку предлагается провести и для средних ставок по ипотечным кредитам на ближайшие три года, повысив их на 0,5-1,6 процентного пункта в 2019-2021 годах. Что же касается ввода жилья, то для достижения цели в 120 млн кв. м ввода в 2024 году необходимо уже в следующем году нарастить портфель новых строительных проектов на 48% - сделать это предлагается, в частности, за счет вовлечения в строительство неиспользуемых земель и поддержав индивидуальное жилищное строительство.





КАПИТАН ЗЛОУПОТРЕБИЛ СО ВСЕМ СЕВЕРНЫМ ФЛОТОМ

ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР ПО ДЕЛУ О МАХИНАЦИЯХ И ВЗЯТКАХ ПРИ РЕМОНТЕ ВОЕННЫХ КОРАБЛЕЙ





Как стало известно "Ъ", Московский гарнизонный военный суд приговорил вчера к девяти годам строго режима бывшего сотрудника 868-го военного представительства Кирилла Хлыстова. Капитан третьего ранга, злоупотребив должностными полномочиями, подписал акты о приемке ремонтных работ, которые не были выполнены на 57 кораблях, в том числе на атомной подводной лодке "Даниил Московский". Кроме того, его признали виновным в получении взяток от руководства ОАО ПГ "Новик".





"БАХЧИСАРАЙ" НЕ ВЕРНУТЬ ЗА ВЗЯТКУ

УКРАИНСКОГО МУЛЬТИМИЛЛИОНЕРА И ЕГО ТОП-МЕНЕДЖЕРА ПОВТОРНО АРЕСТОВАЛИ В МОСКВЕ





Хамовнический суд Москвы повторно арестовал до 10 июня известного украинского бизнесмена Павла Климца, а вместе с ним гендиректора его алкогольной компании "Олимп" Юлию Самойлову. Им инкриминируется дача взятки в особо крупном размере: по версии Следственного комитета России (СКР), предприниматель передал деньги для утверждения некоего бизнес-плана, связанного с деятельностью крымского ликероводочного завода "Бахчисарай", ранее входившего в "Олимп", и таким образом получения доступа к его управлению. В суде следствие настаивало, что госпожа Самойлова и господин Климец намереваются скрыться, и требовало заключить их в СИЗО. Суд, несмотря на возражения защиты, поверил и ходатайства удовлетворил.





ПУЛКОВО ОПРЕДЕЛИЛОСЬ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ

В РАСШИРЕНИЕ АЭРОПОРТА ИНВЕСТИРУЮТ €0,5 МЛРД



По данным "Ъ", оператор аэропорта Пулково "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС) вложит во вторую очередь его реконструкции около €500 млн. ВВСС выбрал наиболее экономичную модель развития из трех представленных правительству Петербурга в мастер-плане, отказавшись от строительства отдельного терминала для лоукостеров. Эксперты полагают, что проект окупится в течение шести-девяти лет при условии сохранения сметы на первоначальном уровне.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.



"AK&M" от 30.04.2019