Банк России на 1 мая повысил курс евро к рублю почти на 11 копеек до 72.3096 руб., курс доллара США понизил более чем на 6 копеек до 64.6314 руб.

Банк России на 1 мая повысил официальный курс евро к рублю почти на 11 копеек до 72.3096 руб. с 72.2024 руб., курс доллара США понизил более чем на 6 копеек до 64.6314 руб. с 64.6917 руб. 30 апреля.



Стоимость бивалютной корзины на 1 мая увеличилась почти на 2 копейки (+0.02%) до 68.0866 руб. с 68.0715 руб. 30 апреля.







"AK&M" от 30.04.2019