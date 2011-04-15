В "Домодедово" открылся переход из паркинга и новая входная группа

Московский аэропорт "Домодедово" открыл пешеходную галерею для перехода из многоуровневого паркинга в терминал. Об этом говорится в сообщении воздушной гавани.



Теперь водители и их пассажиры, оставив машину на крытой парковке, могут пройти в аэропорт, не выходя на улицу.



С третьего уровня паркинга P2 гости аэропорта попадают в здание по остеклённому переходу, оборудованному системами освещения, отопления и вентиляции. На входе в терминал они проходят досмотр и попадают в общую зону аэровокзала.



Кроме того, в терминале открылась ещё одна входная группа. Она находится на уровне новой эстакады в 30 метрах от зоны посадки и высадки. Этот вход, обозначенный цифрой "0", особенно удобен для пассажиров, которых провожают или встречают на автомобиле, а также для тех, кто вызывает такси к первой линии.



Новая входная группа имеет три канала досмотра, пять интроскопов для проверки вещей и багажа, пропускная способность - 1.15 тыс. человек в час.



Многоуровневый паркинг (P2) вместимостью почти 1.5 тыс. мест введен в эксплуатацию в июне 2018 года к чемпионату мира по футболу. Он расположена напротив пассажирского терминала. Попасть в P2 можно с привокзальной площади, не заезжая на эстакаду. В ближайшее время также планируется открыть въезд на паркинг с эстакады.



ООО "Международный аэропорт "Домодедово" (ИНН 5009097148) - крупнейший аэропорт России. Доля его пассажиропотока от общего объёма в Москве составляет 46%. Из "Домодедово" выполняют полёты 83 авиакомпании по 239 направлению по всему миру, 84 из которых уникальны для московского региона. Среди партнёров - 40 зарубежных авиакомпаний, 27 российских и 16 авиаперевозчиков стран СНГ.



Пассажиропоток "Домодедово" в 2018 году составил 29.4 млн. На международных воздушных линиях трафик в 2018 году составил 13.3 млн человек, на внутренних воздушных линиях - 16.1 млн человек. Отмечается, что за год число пассажиров выросло на 3% по сравнению с предыдущим годом (без учёта перевозчиков, прекративших полёты). В 2017 году вырос на 7.6% по сравнению с 2016 годом, составив 30.7 млн.



"AK&M" от 30.04.2019