Ингосстрах в 2018 году организовал медицинскую помощь более 4.3 тыс. застрахованных в связи с укусом клещей

За оказанием медицинской помощи в рамках программы страхования от укуса клеща в Ингосстрах в 2018 году обратились 4.372 человек, что на 19% больше, чем в 2017 году. Об этом сообщает страховая компания.



Около 33% обратившихся получили инъекции иммуноглобулина по медицинским показаниям. Более 280 застрахованным был поставлен диагноз "Клещевой энцефалит", 20 застрахованным - диагноз "Клещевой боррелиоз". Несколько случаев потребовали лечения в условиях стационара.



Застрахованные из Красноярского края составили 39% от общего числа всех обратившихся за медицинской помощью в 2018 году в связи с укусами клеща. При этом в компании "Ингосстрах" на конец 2018 года от укуса клеща было застраховано более 431 тыс. человек, 99 405 из них - дети. Наибольшее количество договоров страхования от укуса клеща было заключено в регионах России - 430 256, остальные - в Москве.



Регионами-лидерами по количеству застрахованных в 2018 году стали Ярославская область - 117 294 человек (27% от общего числа застрахованных); Челябинская область - 93 483 человек (22% от общего числа застрахованных). Также в списке лидеров Красноярский край - 93 369 застрахованных (22%) и Новосибирская область - 58 042 человека (13%).



"Наша статистика говорит о том, что год от года уровень страховой культуры граждан растет, все больше людей начинают использовать страхование как инструмент защиты для себя и своих близких, - комментирует директор Департамента медицинского страхования компании "Ингосстрах" Андрей Копыток. - При своевременном обращении за медицинской помощью все инфекции, передаваемые клещами, успешно лечатся. В противном случае болезнь может нанести серьёзный урон здоровью, привести к установлению инвалидности или летальному исходу".



Ингосстрах в рамках ДМС предлагает программу "Клещевой энцефалит". Страховой полис включает комплекс медицинских услуг, направленных на диагностику заболеваний, передающихся при укусе клеща, их профилактику и лечение. Компания организует и оплачивает амбулаторно-поликлинические услуги: консультации врачей, удаление клеща, обработку раны или места укуса, лабораторные и инструментальные исследования, включая исследование клеща на вирусоносительство клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза, введение иммуноглобулина. Если стационарное лечение все же понадобилось, то застрахованному лицу при необходимости будет организовано пребывание в отделении интенсивной терапии, оказаны реанимационные мероприятия, предоставлены лекарственные препараты и средства, необходимые для лечения. Все расходы, связанные с лечением в стационаре, оплатит страховая компания.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 30.04.2019