Авиакомпания Avianca Brasil приостанавливает полёты до 8 мая. Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.



В этой связи ожидаются изменения в расписании авиарейсов.

Avianca Brasil, ранее известная как OceanAir, - бразильская авиакомпания со штаб-квартирой в Сан-Паулу, работающая на рынке регулярных пассажирских перевозок по более, чем 20 направлениям в Бразилии и других странах. Портом приписки авиакомпании и её главным транзитным узлом (хабом) является Международный аэропорт Сан-Паулу/Гуарульос, в качестве дополнительных хабов используются Международный аэропорт Бразилиа и Аэропорт Сан-Паулу/Конгоньяс.



"AK&M" от 30.04.2019