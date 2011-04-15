Для съезда с Северо-Восточной хорды на Ярославское шоссе построят 700-метровую эстакаду. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Она пройдёт вдоль Ярославского направления железной дороги и соединится с Ярославкой по ходу движения к МКАД", - сказал С.Кузнецов.



По его словам, эстакада войдёт в состав пятого участка Северо-Восточной хорды, который обеспечит дополнительную связь между Ярославским и Щёлковским шоссе, а также увеличит трафик, минующий центр города.



Всего на этом участке построят более 8 км дорог, в том числе: шестиполосную магистраль, съезды транспортной развязки в разных уровнях хорды с Ярославским шоссе, эстакаду основного хода по хорде, эстакаду-съезд в направлении проезда Серебрякова и улицы Лётчика Бабушкина, левоповоротную эстакаду-съезд с Ярославского шоссе на хорду в направлении Открытого шоссе, разворотный путепровод над ж/д путями и Проспектом Мира, путепровод через ж/д пути по основному ходу хорды, две железнодорожные эстакады.



Напомним, Северо-Восточная хорда пройдёт от трассы Москва-Санкт-Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги, вдоль Московского центрального кольца до новой развязки на МКАД - на пересечении с магистралью Вешняки-Люберцы. Она соединит крупные автомагистрали - Измайловское, Щёлковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе.



"AK&M" от 30.04.2019