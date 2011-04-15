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30/04/2019
14:33

Владельцы угнанных автомобилей освобождены от уплаты налога

Транспортный налог на угнанный или похищенный автомобиль теперь платить не нужно и после окончания розыска машины, если она не была возвращена владельцу. Вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, которые уточняют правила налогообложения разыскиваемых транспортных средств, говорится в материалах ФНС.

Раньше такие ТС не облагались налогом только на время их розыска на основании документа, выданного уполномоченным органом. При прекращении розыска, в том числе когда угнанную машину не нашли, расчет налога возобновлялся.

Начиная с налогового периода 2018 года, транспортное средство, находящееся в розыске, не облагается налогом до месяца его возврата владельцу. То есть если розыск прекращен, а машину не нашли, налог начисляться не будет.

Факты угона (кражи) и возврата транспортного средства подтверждаются как документом, выдаваемым уполномоченным правоохранительным органом, так и сведениями, полученными налоговой инспекцией из регистрирующих органов (ГИБДД, инспекции гостехнадзора) в соответствии со статьей 85 Налогового кодекса.


"AK&M" от 30.04.2019
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