Сегодня последний день Декларационной кампании по НДФЛ

Сегодня, 30 апреля, последний день, когда физическим лицам необходимо отчитаться о полученных в 2018 году доходах, представив декларацию по НДФЛ. Об этом напомнила ФНС.



Сдать декларацию необходимо, если в 2018 году налогоплательщик, к примеру, продал квартиру, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.



Отчитаться о своих доходах также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица.



ФНС России обращает особое внимание, что на получение налоговых вычетов предельный срок подачи декларации не распространяется.



Налоговую декларацию по НДФЛ следует представлять в налоговый орган по месту учета (постоянному месту жительства). Сделать это можно следующими способами: на бумаге - лично, через представителя или по почте с описью вложения; в электронной форме - по ТКС или через "Личный кабинет налогоплательщика".



ФНС России рекомендует заполнять декларацию и направлять её через "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц". Программа автоматически переносит в декларацию персональные сведения о налогоплательщике и сведения о полученных им доходах. Для удобства пользователей есть подсказки, что позволяет избежать ошибок. Для отправки заполненной декларации через Личный кабинет необходимо будет оформить ЭЦП. Сгенерировать ее можно бесплатно в закладке "Получить ЭП".



Оплатить налоги, исчисленные в декларации, необходимо до 15 июля 2019 года.



"AK&M" от 30.04.2019