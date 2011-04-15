Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

30/04/2019
14:29

Сегодня последний день Декларационной кампании по НДФЛ

Сегодня, 30 апреля, последний день, когда физическим лицам необходимо отчитаться о полученных в 2018 году доходах, представив декларацию по НДФЛ. Об этом напомнила ФНС.

Сдать декларацию необходимо, если в 2018 году налогоплательщик, к примеру, продал квартиру, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.

Отчитаться о своих доходах также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица.

ФНС России обращает особое внимание, что на получение налоговых вычетов предельный срок подачи декларации не распространяется.

Налоговую декларацию по НДФЛ следует представлять в налоговый орган по месту учета (постоянному месту жительства). Сделать это можно следующими способами: на бумаге - лично, через представителя или по почте с описью вложения; в электронной форме - по ТКС или через "Личный кабинет налогоплательщика".

ФНС России рекомендует заполнять декларацию и направлять её через "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц". Программа автоматически переносит в декларацию персональные сведения о налогоплательщике и сведения о полученных им доходах. Для удобства пользователей есть подсказки, что позволяет избежать ошибок. Для отправки заполненной декларации через Личный кабинет необходимо будет оформить ЭЦП. Сгенерировать ее можно бесплатно в закладке "Получить ЭП".

Оплатить налоги, исчисленные в декларации, необходимо до 15 июля 2019 года.

"AK&M" от 30.04.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100