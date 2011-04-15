Объём собранной премии Ингосстраха по АВТОКАСКО по итогам 2018 года превысил 27.7 млрд руб.

По итогам 2018 года Ингосстрах сохранил лидерство в страховании АВТОКАСКО - объём собранной премии превысил 27.7 млрд руб., что на 5.3% выше показателя 2017 года. Доля рынка компании составила 16.46%. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



В 2018 году Ингосстрах заключил более 511 тыс. договоров АВТОКАСКО, что на 16.3% выше показателя 2017 года. Объём страховых возмещений, выплаченных филиалами компании, превысил 12.7 млрд руб. Средний размер выплаченного возмещения составил 68 тыс. руб.



Структура портфеля Ингосстраха по КАСКО: 35% полисов приходится на программы полного КАСКО, 45% - франшизные продукты КАСКО, около 20% - полисы КАСКО с усечённым покрытием. При этом более 35% полисов, оформленных в 2018 году, приходится на кредитные автомобили.



Количество урегулированных убытков за 2018 год составило 187 тыс., что ниже показателя прошлого года. В среднем компания фиксировала около 490 обращений по КАСКО в день. Лидерами по количеству заявленных убытков стали Москва и Санкт-Петербург - клиенты заявили 118 тыс. и 18 тыс. случаев соответственно. Также в пятёрку регионов по количеству обращений вошли Нижний Новгород (2.7 тыс. обращений), Екатеринбург (2.6 тыс. обращений) и Самара (2.2 тыс. обращений).



В 2018 году Ингосстрах значительно расширил функционал цифровых инструментов в сегменте КАСКО. В частности, клиенты получили возможность оформления полиса и заявления убытка по КАСКО с помощью мобильного приложения IngoMobile. Для этого компания интегрировала уникальную функцию самоосмотра, которой воспользовалось 40% клиентов IngoMobile по КАСКО. Также более 70% клиентов, приобретающих полисы АВТОКАСКО, использовали функцию сканирования документов.



"Сохранение лидерства в АВТОКАСКО - результат многолетней деятельности компании по развитию системы взаимодействия с клиентами и партнёрами, а также улучшения процесса урегулирования убытков. Мы последовательно развиваем продуктовую линейку и сервисные услуги в соответствии с потребностями наших клиентов. При этом речь идёт не только об оптимизации расходов автолюбителей на полис, но также об экономии наиболее ценного ресурса - времени, - комментирует директор дирекции розничного бизнеса компании "Ингосстрах" Виталий Княгиничев.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 30.04.2019