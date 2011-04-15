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30/04/2019
16:26

Канатную дорогу в Москве построят на основании концессионного соглашения

Канатную дорогу в Москве построят на основании концессионного соглашения - без привлечения средств из городского бюджета. Об этом сообщила столичная мэрия.

За право построить канатную дорогу между станциями метро "Сходненская" и "Речной вокзал" поборются пять инвесторов.

Подготовка к конкурсу, на котором определят компанию-победителя, начнётся в мае.

"Для экономики города реализация проекта - это решение транспортных задач по повышению связанности территорий, разгрузка общественного транспорта и улично-дорожной сети без бюджетных затрат", - рассказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, цитируемый в сообщении.

Частная концессионная инициатива по строительству канатной дороги поступила в прошлом году. Город провёл с инвесторами переговоры и определил оптимальные транспортные и архитектурные решения. Сейчас ведётся предварительная проработка градостроительной документации. Проект концессионного соглашения был опубликован в марте на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов. Потенциальные инвесторы могли с ним ознакомиться в течение 45 дней.

Согласно проекту, Москва не участвует в финансировании работ. После запуска объект будет принадлежать городу на праве собственности. Инвестор займётся эксплуатацией дороги. Срок концессии - 25 лет, строительство займёт примерно два с половиной года.

Протяжённость канатной дороги составит 2.3 км. Прогнозируемый пассажиропоток - до 19 тыс. человек в сутки. Дорога соединит районы Левобережный, Северное и Южное Тушино, разделённые Химкинским водохранилищем. С её помощью пассажирам удастся сократить время в пути с 45 минут до семи.

Новую канатную дорогу интегрируют в городскую транспортную сеть: оплатить проезд можно будет картой "Тройка". Стоимость проезда не превысит 55 руб.

Первая канатная дорога через Москву-реку появилась в столице в ноябре прошлого года. Она связала олимпийский комплекс "Лужники" с Воробьёвыми горами и улицей Косыгина.

"AK&M" от 30.04.2019
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