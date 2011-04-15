Роспотребнадзор дал рекомендации потребителям по выбору мяса для шашлыка.



Как говорится в сообщении ведомства, не рекомендуется покупать мясо (и другие продукты) в местах неустановленной торговли, неизвестного происхождения, без сопроводительных документов.



При покупке охлаждённого мяса необходимо обращать внимание на его внешний вид и запах. Свежее охлаждённое мясо - сухое, но при этом глянцевое, чуть поблескивающее, равномерного цвета. На ощупь оно не должно быть влажным, липким и сочиться кровью. Мясо лучше покупать целым куском, чтобы с него не свисали жир и жилы. Не нужно брать тёмное мясо - скорее всего оно старое.



Чтобы отличить охлаждённое мясо от замороженного и оттаявшего необходимо надавить на него пальцем: мясо должно быть упругим. У оттаявшего - более интенсивный цвет, рыхлая консистенция, красный мясной сок. Замороженное мясо можно использовать для приготовления шашлыка, но по вкусовым качествам оно будет уступать охлаждённому. Чтобы отличить нормально замороженное мясо от повторно замороженного, нужно прикоснуться к мясу и подержать палец несколько секунд: при нагревании на мороженом мясе останется пятно темного цвета, а повторно замороженное - окраску не изменит.



При покупке в магазине готового замаринованного шашлыка важно изучить маркировку. Желательно, чтобы на ней, кроме общей массы, был прописан сорт мяса: выбрать стоит только высший или первый. Если в составе значится Е450, лучше отказаться от покупки - это влагоудерживающий агент. В конце списка в составе указаны консерванты. Лучше, если это будет лимонная кислота. Кроме того, производственный маринад может храниться не более недели. Лучше, когда дата проштампована на банке. Если шашлык упакован в пластиковое ведерко, крышка должна быть слегка вогнутой, ни в коем случае не вздутой.



Уксусно-лимонные маринады не дают испортиться мясу в течение 3 дней, а мясо в майонезно-кефирном соусе портится быстрее. Состав "правильного" шашлыка-полуфабриката: свинина, соль, уксус, лук свежий, специи (перец, имбирь, кориандр и так далее).



"AK&M" от 30.04.2019