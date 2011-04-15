ЦБ объявил учётную цену золота на 1 мая - 2670.47 руб./г против 2666.72 руб./г на 30 апреля
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 1 мая. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 2670.47 руб./грамм
Серебро: - 31.14 руб./грамм
Платина: - 1866.00 руб./грамм
Палладий: - 2842.63 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
24.04 25.04 26.04 27.04 30.04
Золото 2611.74 2620.20 2657.28 2665.93 2666.72
Серебро 30.71 30.45 30.91 31.20 31.14
Платина 1833.52 1834.84 1834.11 1849.41 1861.50
Палладий 2820.01 2873.62 2946.64 2937.41 3032.47