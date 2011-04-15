В Администрации Курской области утвердили новую структуру исполнительных органов государственной власти
В Администрации Курской области утвердили новую структуру исполнительных органов государственной власти. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Курской области.
Внесённые изменения призваны повысить эффективность государственного управления.
В частности, региональный комитет внешнеэкономических связей присоединяют к комитету по экономике и развитию. Также изменения коснулись комитета материально-технического обеспечения Администрации Курской области. Часть его функций будут переданы областному казенному учреждению "Управление хозяйственного обслуживания", часть - комитету документационного обеспечения.