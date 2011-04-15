Конкурсы по подключению к интернету социальных объектов Курской области проведут во II квартале 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Курской области.



Конкурсные процедуры по подключению социально значимых объектов в 25 регионах Российской Федерации, в том числе и в Курской области, будут проведены в мае-июне текущего года, сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.



Подключать к всемирной паутине школы, учреждения среднего профессионального образования, ФАПы, военкоматы и другие объекты будут за счёт федерального финансирования в рамках проекта "Информационная инфраструктура". Планируется, что в нашем регионе к высокоскоростному интернету будет подключено, в том числе 598 школ и 44 средних профессиональных образовательных учреждения (на скорости 100 Мбит/с - в городах и 50 Мбит/с - в селах), сообщает областной комитет цифрового развития и связи.



Ранее Минкомсвязь опубликовала проект постановления правительства об особенностях закупок услуг при подключении к интернету социально значимых объектов - так, работы должны будут осуществляться с использованием телекоммуникационного оборудования и кабеля, произведенного в России. Оказание услуг связи на созданной инфраструктуре будет разрешаться физическим и юридическим лицам.



Всего в рамках проекта в стране планируется подключить 39 тыс. образовательных организаций, 32.5 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов, 5.6 тыс. пожарных частей и постов, 4.1 тыс. подразделений Росгвардии и другие объекты.



Федеральный проект "Информационная инфраструктура" действует в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Курская область вошла в первую очередь регионов для проведения конкурсов на подключение к интернету социально значимых объектов.





"AK&M" от 30.04.2019