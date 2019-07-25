ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 1 августа, в размере 63.4172 руб. против 63.3791 руб. на 31 июля.





Курс доллара США за последние 5 дней:



31.07.19 - 63.3791 руб.

30.07.19 - 63.5210 руб.

27.07.19 - 63.1271 руб.

26.07.19 - 63.1572 руб.

25.07.19 - 63.1162 руб.

"AK&M" от 31.07.2019