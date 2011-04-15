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01/08/2019
09:58

Банк России упростит процедуру раскрытия информации на рынке ценных бумаг

Банк России предлагает значительно сократить перечень сведений, информацию о которых необходимо раскрывать в форме сообщений о существенных фактах, в первую очередь за счет исключения дублирующих данных. Регулятор также планирует уточнить объем информации, раскрываемой эмитентами в проспекте ценных бумаг, отчете эмитента, сообщениях о существенных фактах.

Такие предложения содержатся в проекте положения "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". Они приводятся в соответствие с требованиями закона об упрощении эмиссии ценных бумаг, которые вступают в силу с 1 января 2020 года.

Проект положения изменяет периодичность раскрытия отчета эмитента: вместо четырех раз в год предлагается перейти на двухразовое раскрытие, синхронизируя это событие с раскрытием консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) – по итогам 6 и 12 месяцев. При этом вводится требование по раскрытию эмитентами, являющимися материнскими компаниями, сведений в разрезе группы эмитента. Объем информации, включаемой в отчет эмитента, зависит от того, допущены или нет его ценные бумаги к обращению на организованном рынке.

Устанавливаются пропорциональные требования в отношении раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности. Так, эмитенты – субъекты МСП, если их бумаги не допущены к организованным торгам, будут обязаны раскрывать только годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а иные эмитенты – также промежуточную отчетность за три, шесть и девять месяцев.

"AK&M" от 31.07.2019
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