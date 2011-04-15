Рынок нефти не одобрил риторику Федрезерва

Коснувшись на пике отметки 65.40, нефть марки Brent перешла к снижению наряду со всеми рисковыми активами после того, как риторика Федрезерва, который ожидаемо снизил ставку, оказалась более сдержанной, тогда как инвесторы рассчитывали на голубиный тон регулятора. В итоге котировки просели на 1% и успели протестировать отметку $64 за баррель на утренней сессии в четверг. Об этом говорится в комментарии эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева.



Негативное влияние со стороны ФРС на рынок нефти ограничили отраслевые новости. В частности, Минэнерго рапортовало об очередном масштабном сокращении запасов сырой нефти на 8.5 млн баррелей. Упали и запасы нефтепродуктов, включая бензин. При этом добыча ожидаемо восстановилась после недавнего сокращения из-за шторма в Мексиканском заливе. Тем временем добыча в странах ОПЕК оказалась на минимальном за восемь лет уровне в июле.



Переговоры США и Китая закончились без прорывных решений, а следующий раунд обсуждений стороны перенесли на сентябрь, что также не лучшим образом отразилось на настроениях в сырьевом сегменте. Пока рынки переваривают посыл ФРС, рисковые активы будут оставаться под давлением, а значит, и на рынке нефти в ближайшее время не стоит ждать возобновления роста цен, особенно учитывая ралли доллара, который вдохновился более консервативной риторикой Центробанка.



В краткосрочной перспективе в фокусе внимания игроков будет оставаться отметка $64 за баррель, а ближайшее сопротивление по-прежнему представлено в виде 200-дневной скользящей средней, которая опустилась в район $65.2 за баррель.





"AK&M" от 01.08.2019