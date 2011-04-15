Рубль "просел" к доллару вслед за большинством мировых валют

Доллар ускорил рост на мировом рынке после ожидаемого снижения ставки ФРС на 25 б.п. Дальнейшая политика регулятора, на мой взгляд, остается довольно неопределенной, но на реакцию рынков, преимущественно, повлияла фраза Джерома Пауэлла о том, что это не начало нового цикла смягчения, а лишь корректировка политики в середине бизнес цикла. Наряду с сильными экономическими данными последнего месяца, данный факт убедил инвесторов в силе американской экономике и в отсутствии необходимости масштабного стимулирования. Об этом говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку "БКС Брокер" Сергея Гайворонского.



В результате рисковые активы отправились в коррекцию по всему мировому рынку. Снижение затронуло американские акции, развивающиеся фондовые рынки и сырьевые активы, в том числе нефть. Большинство валют EM вчера снизились. На этом фоне, рубль и российские активы в целом оказались довольно устойчивыми. Падение российской валюты было ниже, чем в среднем по развивающимся и, особенно, ключевым валютам, несмотря на дополнительное давление со стороны нефти. Отчасти это можно объяснить ростом реальной доходности локальных активов относительно ставки ФРС.



Пара USD/RUB, как мы и ожидали, вчера была крайне волатильна. На графике можно наблюдать формирование расходящегося треугольника внутри среднесрочного восходящего канала. В результате доллар остался выше локальной поддержки 63.35, но пройти выше важного сопротивления 63,7 пока не сумел, несмотря на глубокий прокол вверх. На данный момент, вероятность дальнейшего роста внутри канала выше, чем вероятность разворота рубля к укреплению.



Индекс доллара обновил максимум более чем за год и приблизился к важной зоне сопротивления 99.5-99. Наиболее устойчивое падение продолжают демонстрировать евро и фунт. На мой взгляд, падение европейской валюты довольно справедливо, учитывая сохранения дифференциала между монетарными политиками США и Европы в дальнейшем. ЕЦБ, в отличие от ФРС, как раз считает, что широкое стимулирование экономике Еврозоны необходимо, что, безусловно, делает евро долгосрочным аутсайдером в этой паре.



Индекс RGBI приостановил падение. Если забыть об угрозе санкций, локальные облигации вновь привлекательны для покупки. Однако рост агрессивной риторики со стороны американских чиновников не дает инвесторам этого сделать. Поэтому картина остается смешанной.







"AK&M" от 01.08.2019