Банк "Зенит" завершит интеграцию банковской группы в 2020 году

Интеграция банковской группы "Зенит" завершится в середине 2020 года. Об этом говорится в сообщении банка.



В группу входили пять банков: банк "Зенит", Липецккомбанк, Спиритбанк, Банк Зенит Сочи и банк "Девон-Кредит". Программа интеграции предполагает, что к концу 2019 года Липецккомбанк и банк "Девон-Кредит" объединятся с банком "Зенит". Интеграция Банка Зенит Сочи и Спиритбанка состоится в мае 2020 года.



АО АКБ "Новикомбанк" (Москва, ИНН 7706196340) создано в 1993 году и специализируется на кредитовании крупных корпоративных клиентов и РКО юрлиц. Филиалы банка расположены в Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Тольятти и Санкт-Петербурге, банк также имеет четыре дополнительных и два операционных офиса. Одним из крупнейших акционеров Новикомбанка является госкорпорация "Ростех".



Правительство РФ определило Новикомбанк головным банком для госкорпорации "Ростех".





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