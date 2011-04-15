ФРС США впервые с 2008 года снизила базовую процентную ставку

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Федеральная резервная система США (ФРС) снизила базовую процентную ставку до 2-2.25% с 2.25-2.5%. Об этом говорится в сообщении регулятора.
ФРС снизила базовую процентную ставку впервые с 2008 года.
"AK&M" от 01.08.2019