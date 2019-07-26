ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 2 августа в размере 63.8340 руб. против 63.4172 руб. на 1 августа.





Курс доллара США за последние 5 дней:



01.08.19 - 63.4172 руб.

31.07.19 - 63.3791 руб.

30.07.19 - 63.5210 руб.

27.07.19 - 63.1271 руб.

26.07.19 - 63.1572 руб.

"AK&M" от 01.08.2019