ЦБ РФ установил официальный курс евро на 2 августа в размере 70.4727 руб. против 70.7355 руб. на 1 августа.





Курс евро за последние 5 дней:



01.08.19 - 70.7355 руб.

31.07.19 - 70.5980 руб.

30.07.19 - 70.6417 руб.

27.07.19 - 70.3110 руб.

26.07.19 - 70.2940 руб.

























































































































"AK&M" от 01.08.2019