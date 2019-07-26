Для подписчиков
ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения
В свободном доступе
Новости дня
Комментарии
Подписка
На главную страницу
Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции
Об Агентстве
Продукты
Контактная информация
ЦБ РФ установил официальный курс евро на 2 августа в размере 70.4727 руб. против 70.7355 руб. на 1 августа.
Курс евро за последние 5 дней:
01.08.19 - 70.7355 руб.
31.07.19 - 70.5980 руб.
30.07.19 - 70.6417 руб.
27.07.19 - 70.3110 руб.
26.07.19 - 70.2940 руб.
"AK&M" от 01.08.2019