Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 2 августа

Для подписчиков
ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения
В свободном доступе
Новости дня
Комментарии
Подписка
На главную страницу
Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции
Об Агентстве
Продукты
Контактная информация
Банк России установил на 2 августа курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 43.7263
1 Азербайджанский манат 37.6269
100 Армянских драмов 13.4161
1 Белорусский рубль 31.2208
1 Болгарский лев 36.0339
1 Бразильский реал 16.7407
100 Венгерских форинтов 21.5947
1000 Вон Республики Корея 53.6858
10 Гонконгских долларов 81.5645
10 Датских крон 94.4025
1 Доллар США 63.8340
1 Евро 70.4727
100 Индийских рупий 92.3805
100 Казахстанских тенге 16.5706
1 Канадский доллар 48.2932
100 Киргизских сомов 91.5183
10 Китайских юаней 92.4876
10 Молдавских леев 35.7513
1 Новый туркменский манат 18.2644
10 Норвежских крон 71.8414
1 Польский злотый 16.4157
1 Румынский лей 14.8922
1 СДР (специальные
права заимствования) 87.7986
1 Сингапурский доллар 46.3944
10 Таджикских сомони 67.6925
1 Турецкая лира 11.3916
10000 Узбекских сумов 73.6755
10 Украинских гривен 25.1910
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 77.3477
10 Чешских крон 27.4260
10 Шведских крон 65.9926
1 Швейцарский франк 64.1097
10 Южноафриканских рэндов 44.1422
100 Японских иен 58.5177
"AK&M" от 01.08.2019