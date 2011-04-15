Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

01/08/2019
12:56

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 2 августа

Банк России установил на 2 августа курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.


1 Австралийский доллар 43.7263
1 Азербайджанский манат 37.6269
100 Армянских драмов 13.4161
1 Белорусский рубль 31.2208
1 Болгарский лев 36.0339
1 Бразильский реал 16.7407
100 Венгерских форинтов 21.5947
1000 Вон Республики Корея 53.6858
10 Гонконгских долларов 81.5645
10 Датских крон 94.4025
1 Доллар США 63.8340
1 Евро 70.4727
100 Индийских рупий 92.3805
100 Казахстанских тенге 16.5706
1 Канадский доллар 48.2932
100 Киргизских сомов 91.5183
10 Китайских юаней 92.4876
10 Молдавских леев 35.7513
1 Новый туркменский манат 18.2644
10 Норвежских крон 71.8414
1 Польский злотый 16.4157
1 Румынский лей 14.8922
1 СДР (специальные
права заимствования) 87.7986
1 Сингапурский доллар 46.3944
10 Таджикских сомони 67.6925
1 Турецкая лира 11.3916
10000 Узбекских сумов 73.6755
10 Украинских гривен 25.1910
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 77.3477
10 Чешских крон 27.4260
10 Шведских крон 65.9926
1 Швейцарский франк 64.1097
10 Южноафриканских рэндов 44.1422
100 Японских иен 58.5177


"AK&M" от 01.08.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100