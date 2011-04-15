Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 2 августа

Банк России установил на 2 августа курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 43.7263

1 Азербайджанский манат 37.6269

100 Армянских драмов 13.4161

1 Белорусский рубль 31.2208

1 Болгарский лев 36.0339

1 Бразильский реал 16.7407

100 Венгерских форинтов 21.5947

1000 Вон Республики Корея 53.6858

10 Гонконгских долларов 81.5645

10 Датских крон 94.4025

1 Доллар США 63.8340

1 Евро 70.4727

100 Индийских рупий 92.3805

100 Казахстанских тенге 16.5706

1 Канадский доллар 48.2932

100 Киргизских сомов 91.5183

10 Китайских юаней 92.4876

10 Молдавских леев 35.7513

1 Новый туркменский манат 18.2644

10 Норвежских крон 71.8414

1 Польский злотый 16.4157

1 Румынский лей 14.8922

1 СДР (специальные

права заимствования) 87.7986

1 Сингапурский доллар 46.3944

10 Таджикских сомони 67.6925

1 Турецкая лира 11.3916

10000 Узбекских сумов 73.6755

10 Украинских гривен 25.1910

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 77.3477

10 Чешских крон 27.4260

10 Шведских крон 65.9926

1 Швейцарский франк 64.1097

10 Южноафриканских рэндов 44.1422

100 Японских иен 58.5177





"AK&M" от 01.08.2019