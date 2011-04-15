Ингосстрах выплатил более $19.5 тыс. в связи с повреждением здания генконсульства МИД России на Шпицбергене

Ингосстрах выплатил клиенту страховое возмещение в размере более $19.5 тыс. по факту повреждения кровли генконсульства МИД России в Баренцбурге, архипелаг Шпицберген. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Страховой случай произошел в январе 2019 года. Кровля здания генконсульства МИД России получила существенные повреждения в результате ураганного ветра.



Программа страхования предусматривает защиту имущественных интересов страхователя от повреждения и уничтожения застрахованного имущества на базе покрытия от "всех рисков". Лимит ответственности по договору превышает $22 млн.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний. Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.











"AK&M" от 01.08.2019