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01/08/2019
15:00

Банк Хоум Кредит и CoinKeeper выпустили кобрендовую карту

Банк Хоум Кредит и сервис учета финансов CoinKeeper выпустили кобрендовую дебетовую карту Home Credit CoinKeeper. Об этом говорится в сообщении банка.

Новая карта, помимо высокого кэшбэка и процента на остаток, позволяет автоматически загружать все транзакции в одно из лучших на рынке приложений по учету личных финансов.

ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" (ХКФ Банк, ИНН 7735057951) начало свою деятельность в 2002 году, купив 98% акций основанного в 1990 году банка "Технополис".

Владельцем банка является чешская инвестиционная группа PPF, которая инвестирует свои средства в ряд отраслей экономики, таких как банковское дело и финансовые услуги, телекоммуникации, недвижимость, страхование, добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство и биотехнологии.

Прибыль ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" за 2018 год по МСФО составила 13.8 млрд руб

"AK&M" от 01.08.2019
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