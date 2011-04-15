Кабмин одобрил создание территории опережающего социально-экономического развития "Забайкалье"

Правительство РФ одобрило создание территории опережающего социально-экономического развития "Забайкалье".



Определены границы ТОР "Забайкалье", виды экономической деятельности, при которых на территории действует особый правовой режим предпринимательской деятельности, минимальный объём капитальных вложений резидентов (500 тыс. руб.) и установлено, что в ТОР "Забайкалье" будет применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны, установленная правом Евразийского экономического союза.



Потенциальные резиденты ТОР "Забайкалье" планируют реализовать инвестиционные проекты по строительству горно-перерабатывающих предприятий, крупного агропромышленного холдинга, мусоросортировочного комплекса с глубокой переработкой отходов и производством продукции из вторичного сырья, завода современного крупнопанельного домостроения, предприятий по производству одноковшовых погрузчиков, пеллет, продуктов питания. Ожидается, что объём частных инвестиций составит более 196.2 млрд руб.





"AK&M" от 01.08.2019