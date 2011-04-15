Средняя цена нефти Urals по итогам января-июля составила $65.27 за баррель

Средняя цена нефти марки Urals по итогам января-июля 2019 года составила $65.27 за баррель. Об этом говорится в сообщении Минфина.



В 2018 году средняя цена на Urals в январе-июле составила $69.43 за баррель.



Средняя цена на нефть в июле 2019 года сложилась в размере $63.34 за баррель, в июле 2018 года - $72.87 за баррель.





"AK&M" от 01.08.2019