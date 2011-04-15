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01/08/2019
18:10

Арбитражный суд поддержал позицию ФАС и лишил оффшорные компании контроля над ВМК "Красный Октябрь"

Арбитражный суд поддержал позицию ФАС и лишил оффшорные компании контроля над АО "ВМК "Красный Октябрь". Об этом говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

Ранее ФАС установила, что Red October International S.A. и Segoa Ventures Ltd незаконно приобрели контрольный пакет акций ВМК "Красный Октябрь". В частности, компании действовали в обход законодательства и установили контроль над предприятием, которое имеет стратегическое значение для экономики государства, без предварительного согласования сделки с Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Так, в 2013 году акции ВМК "Красный Октябрь" были приобретены швейцарским оффшором Red October International S.A. В 2016 и 2017 годах компания размещала эмиссионные акции, которые были куплены кипрской Segoa Ventures Ltd. Причём бенефициаром обоих оффшоров выступало одно и то же лицо.

Учитывая все вышеперечисленные факты, ФАС пришла к выводу, что приобретение ВМК "Красный Октябрь" было проведено с нарушением требований российского законодательства, и обратилась в суд с просьбой признать сделки недействительными. Арбитражный суд поддержал доводы ведомства и лишил иностранные компании права голоса на общем собрании акционеров.


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