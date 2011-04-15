Международная антивирусная компания ESET обнаружила новую программу-вымогатель Android/Filecoder.C, нацеленную на пользователей Android-устройств. Об этом говорится в сообщении ESET.



Злоумышленники распространяли вредоносные ссылки и QR-коды в подразделах о порнографии на Reddit, а также на форуме для Android-разработчиков XDA Developers. Для сокрытия подозрительного адреса использовался портал bit.ly - сервис для создания коротких ссылок.



После загрузки вредоносное приложение рассылает текстовые сообщения по всему списку контактов жертвы, подталкивая получателей кликнуть по ссылке и загрузить вредоносную программу.



Сообщения составлены на 42 языках, однако внимательный пользователь заподозрит неладное - переводы не отличаются качеством, и зачастую SMS представляют собой бессмысленный набор слов.



После установки вредоносного приложения файлы на устройстве жертвы шифруются, а пользователь получает уведомление о необходимости заплатить выкуп - в противном случае все файлы якобы будут стерты спустя 72 часа.



Впрочем, эксперты ESET не обнаружили в коде вымогателя команд на удаление файлов через какое-либо ограниченное время



Шифрование файлов выполнено сравнительно непрофессионально. Во-первых, программа не шифрует большие архивные файлы (более 50 Мб) и маленькие изображения (до 150 Кб). Во-вторых, список распознаваемых программой расширений для шифрования выглядит необычно - в нем фигурируют типы файлов, никак не связанные с ОС Android, подчеркивает ESET.



"Похоже, перечень расширений для шифрования скопирован со списка, который использовался в известной кампании WannaCry", - отмечает эксперт ESET Лукас Стефанко.



Каждой жертве шифратора назначается уникальная сумма выкупа в пределах 0.01-0.02 биткойна (от 6 до 12 тыс. руб.)



"Уникальная сумма выкупа является новшеством - мы никогда не встречали подобной модели вымогательства у Android-пользователей, - комментирует Л.Стефанко. - В целом, обнаруженная кампания выглядит непрофессионально. Однако, если дистрибутив будет улучшен, эта программа-вымогатель может стать серьезной угрозой".



На момент публикации профили пользователей, распространявших Android/Filecoder.C на форуме XDA Developers, были удалены. Однако вредоносные ссылки на Reddit все еще доступны.



Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 200 странах, в России - с 2005 года.



"AK&M" от 01.08.2019