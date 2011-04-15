В Госдуме в ближайшее время обсудят меры по защите лесов от пожаров

Депутаты из профильных комитетов Государственной Думы в ближайшее время обсудят меры по защите лесов от лесных пожаров. Об этом сообщил первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Ранее о том, что рабочая группа ГД проведет мониторинг законодательства и анализ правоприменительной практики, изучит нормативную базу в части противопожарной безопасности лесов и внесет свои предложения по ее доработке заявил председатель ГД Вячеслав Володин.



"С 1 января 2019 года вступил в силу новый закон, который касается защиты лесонасаждений. Он, в частности, разрешает увеличивать просеки вырубки до 100 м, наличие таких просек позволяет отсечь друг от друга куски леса и тем самым предотвратить распространение пожаров. Мы хотим, во?первых, проанализировать, насколько эта мера, которая уже предусмотрена законодательством используется. Есть серьезные основания подозревать, что она во многих регионах остается неработающей", — отметил депутат.



По словам первого заместителя руководителя фракции "Единая Россия", "очевидно, и об этом тоже говорит председатель ГД, — лесозаготовщики зачастую бывают заинтересован в том, чтобы зайти в середину леса, вырубить там самые дорогие деревья, а остальное их не очень волнует. Им в погоне за прибылью потворствуют местные власти, которые выдают им соответствующие порубочные билеты".



"Возможно, необходимо не только дать право, но обязать законодательно предоставлять порубочные билеты с учетом вырубки необходимых просек. Это, возможно, несколько отразится на сверхприбылях, которые сейчас получают лесозаготовщики, но это крайне важно для сохранения леса как такового, для сохранения и нашего природного богатства, и здоровья наших людей", — резюмировал А.Исаев.



"AK&M" от 01.08.2019