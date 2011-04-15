Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

02/08/2019
11:22

Резкое ухудшение настроений на глобальных рынках и масштабное снижение нефтяных котировок заставляют ожидать ухода индекса МосБиржи в диапазон 2650-2700 пунктов

Резкое ухудшение настроений на глобальных рынках и масштабное снижение нефтяных котировок заставляют ожидать ухода индекса МосБиржи в диапазон 2650-2700 пунктов. Об этом говорится в обзоре Управления аналитики и стратегического маркетинга ПСБ.

Уход от риска на глобальных рынках и возобновление актуальности санкционных рисков могут создавать предпосылки для движения пары доллар/рубль в район отметки в 65 руб./доллар.

По итогам четверга американские фондовые индексы снизились на 0.8-1.1%. Российский фондовый рынок в четверг перешел к снижению из-за неблагоприятного внешнего фона. Пара доллар/рубль превысила отметку в 64 руб./доллар.

Снижение доходности еврооблигаций развитых стран в ближайшее время может поддержать спрос на высокодоходные облигации ЕМ, полагают аналитики.

В четверг ОФЗ дешевели, двигаясь вместе с большинством локальных облигаций развивающихся стран.



"AK&M" от 02.08.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100