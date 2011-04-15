Резкое ухудшение настроений на глобальных рынках и масштабное снижение нефтяных котировок заставляют ожидать ухода индекса МосБиржи в диапазон 2650-2700 пунктов. Об этом говорится в обзоре Управления аналитики и стратегического маркетинга ПСБ.



Уход от риска на глобальных рынках и возобновление актуальности санкционных рисков могут создавать предпосылки для движения пары доллар/рубль в район отметки в 65 руб./доллар.



По итогам четверга американские фондовые индексы снизились на 0.8-1.1%. Российский фондовый рынок в четверг перешел к снижению из-за неблагоприятного внешнего фона. Пара доллар/рубль превысила отметку в 64 руб./доллар.



Снижение доходности еврооблигаций развитых стран в ближайшее время может поддержать спрос на высокодоходные облигации ЕМ, полагают аналитики.



В четверг ОФЗ дешевели, двигаясь вместе с большинством локальных облигаций развивающихся стран.







"AK&M" от 02.08.2019