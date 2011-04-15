Рынок нефти: максимальное дневное падение за последние три года

Нефтяные котировки в четверг обрушились более чем на 7%, показав самое сильное дневное падение за последние три года. Для американского сорта WTI в этот день был установлен четырехлетний антирекорд. Об этом говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку "БКС Брокер" Игоря Галактионова.



Обвал был спровоцирован очередным витком торговой войны, запущенным президентом США Дональдом Трампом. Он заявил в четверг, что введет новые 10%-е пошлины на китайский импорт объемом до $300 млрд, если в переговорах с Китаем не будет прогресса. Усугубление торговых противоречий усиливает и без того тревожную обстановку на энергетическом рынке, участники которого опасаются глобального замедления спроса.



В моменте нефтяные цены оказались перепроданы из-за внезапного дисбаланса на рынке. В предыдущие дни сентимент был преимущественно положительным, поэтому такая резкая смена настроений привела к лавинообразным распродажам. В то же время, сегодня с утра техническая перекупленность уходит из котировок, цены на Brent прибавляют около 2.5%, компенсируя вчерашний обвал. Высокий уровень неопределенности не позволяет с уверенностью предположить дальнейшую динамику котировок. На краткосрочном горизонте возможен широкий боковик.



Экспорт из Венесуэлы, где нефтяные поставки находятся под давлением из-за санкций США, в июле упал на 17.5% по данным Reuters. В общей сложности госкомпания PDVSA отправила 0.93 млн б/с, преимущественно в азиатские страны. Аналогичная ситуация происходит с иранским экспортом, который по версии Reuters в июле составил 0.1 млн б/с против 0.4 млн б/с месяцем ранее. Точный экспорт из Ирана сейчас очень сложно определить, поскольку страна использует различные способы для сокрытия истинного объема поставок.



Падение поставок из Ирана и Венесуэлы из-за санкций США является одним из важных среднесрочных драйверов на нефтяном рынке.



В Канаде три нефтедобывающие компании в четверг привлекли прессу, чтобы оказать давление на политиков перед осенними выборами. Из-за проблем с трубопроводами осенью 2018 года цены на канадскую нефть стремительно упали. Спред с сортом WTI составлял до $50 в пользу американского сорта. Чтобы поддержать отрасль с января 2019 г. в Альберте, основной нефтедобывающей провинции, была снижена. Также в стране строится ряд новых трубопроводных проектов, однако экологические группы и общины коренных народов застопорили их продвижение. Канадские компании призывают к поддержке национальной энергетической отрасли и отмены законов, ограничивающих перемещение нефтяных танкеров.



Сегодня вечером Baker Hughes представит еженедельные данные по буровой активности в США. С утра фьючерсы на Brent растут на +2.6% к уровням закрытия предыдущего дня.



"AK&M" от 02.08.2019