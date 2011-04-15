Банк "Открытие" выплатит страховое возмещение вкладчикам "РАМ Банк"

Банк "Открытие" победил в конкурсе по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам кредитной организации ООО "РАМ Банк". Об этом говорится в сообщении банка.



Выплаты вкладчикам ООО "РАМ Банк" пройдут в Москве. Дата начала выплат - 5 августа 2019 года. Страховое возмещение выплачивается в размере 100% суммы всех счетов (вкладов) физических лиц и малых предприятий в банке, в совокупности не превышающих 1.4 млн руб. Размер страховой ответственности АСВ по вкладам физических лиц ООО "РАМ Банк" составляет 525.8 млн руб., из которых 18.4 млн руб. приходится на вклады малых предприятий.



Банк "Открытие" - универсальный коммерческий банк. Работает на финансовом рынке с 1992 года. Банк "Открытие" был сформирован в результате интеграции более чем 10 банков различного масштаба, в том числе таких крупных федеральных как Номос-Банк, Ханты-Мансийский банк и банк "Петрокоммерц".



"AK&M" от 02.08.2019