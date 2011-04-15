Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 3 августа

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Банк России установил на 3 августа курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 43.9051
1 Азербайджанский манат 38.1033
100 Армянских драмов 13.5840
1 Белорусский рубль 31.4087
1 Болгарский лев 36.6786
1 Бразильский реал 16.8392
100 Венгерских форинтов 21.8893
1000 Вон Республики Корея 53.8170
10 Гонконгских долларов 82.6543
10 Датских крон 96.0895
1 Доллар США 64.6423
1 Евро 71.7077
100 Индийских рупий 92.8569
100 Казахстанских тенге 16.7435
1 Канадский доллар 48.8937
100 Киргизских сомов 92.6904
10 Китайских юаней 93.1351
10 Молдавских леев 36.2619
1 Новый туркменский манат 18.4957
10 Норвежских крон 72.4235
1 Польский злотый 16.6458
1 Румынский лей 15.1497
1 СДР (специальные
права заимствования) 88.5360
1 Сингапурский доллар 46.9273
10 Таджикских сомони 68.4785
1 Турецкая лира 11.5420
10000 Узбекских сумов 74.5870
10 Украинских гривен 25.3112
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 78.3982
10 Чешских крон 27.8091
10 Шведских крон 66.8794
1 Швейцарский франк 65.5402
10 Южноафриканских рэндов 43.9409
100 Японских иен 60.4388
"AK&M" от 02.08.2019