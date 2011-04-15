Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 3 августа

Банк России установил на 3 августа курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 43.9051

1 Азербайджанский манат 38.1033

100 Армянских драмов 13.5840

1 Белорусский рубль 31.4087

1 Болгарский лев 36.6786

1 Бразильский реал 16.8392

100 Венгерских форинтов 21.8893

1000 Вон Республики Корея 53.8170

10 Гонконгских долларов 82.6543

10 Датских крон 96.0895

1 Доллар США 64.6423

1 Евро 71.7077

100 Индийских рупий 92.8569

100 Казахстанских тенге 16.7435

1 Канадский доллар 48.8937

100 Киргизских сомов 92.6904

10 Китайских юаней 93.1351

10 Молдавских леев 36.2619

1 Новый туркменский манат 18.4957

10 Норвежских крон 72.4235

1 Польский злотый 16.6458

1 Румынский лей 15.1497

1 СДР (специальные

права заимствования) 88.5360

1 Сингапурский доллар 46.9273

10 Таджикских сомони 68.4785

1 Турецкая лира 11.5420

10000 Узбекских сумов 74.5870

10 Украинских гривен 25.3112

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 78.3982

10 Чешских крон 27.8091

10 Шведских крон 66.8794

1 Швейцарский франк 65.5402

10 Южноафриканских рэндов 43.9409

100 Японских иен 60.4388







"AK&M" от 02.08.2019