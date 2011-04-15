Цены на бензин за неделю, с 22 по 28 июля, выросли на 0.1% до 44.56 руб. за литр, сообщил Росстат.



Бензин АИ-92, АИ-95 и АИ-98 подорожал на 0.1% до 42.22 руб., 45.62 руб. и 51.23 руб. за литр соответственно. Дизель также подорожал на 0.1% - до 46.14 руб.



За предыдущую неделю увеличение цен на бензин зафиксировано в 52 центрах субъектов РФ, наиболее заметное - в Салехарде на 1.8%.



Снижение цен на бензин отмечалось в Ярославле и Красноярске - на 0.3%, в Новосибирске - на 0.1%.



В Москве за предыдущую неделю цены на бензин не изменились, в Санкт-Петербурге - увеличились на 0.1%. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 38.9 до 44.16 руб., марки АИ-95 - от 41.9 до 49.25 руб., марки АИ-98 - от 48.6 до 54.5 руб. за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 41.3 до 43.3 руб., марки АИ-95 - от 45 до 47.66 руб., марки АИ-98 - от 52.4 до 54.57 руб. за литр.



"AK&M" от 02.08.2019