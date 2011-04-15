"Победа" откроет рейсы по маршруту Москва - Дубай

Авиакомпания "Победа" открыла продажу билетов из "Внуково" в Дубай. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.



Полеты начнутся 25 октября 2019 года и будут выполняться четыре раза в неделю - по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Перелеты будут осуществляться на воздушных судах Boeing 737-800.



ООО "Авиакомпания "Победа" (Москва, ИНН 9705001313, ранее - ООО "Бюджетный перевозчик") - 100% дочерняя компания ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии". Создано 16 сентября 2014 года для осуществления бюджетных авиаперевозок. Работа компании направлена на повышение мобильности населения и транспортной доступности регионов РФ. "Победа" эксплуатирует самолёты Boeing 737-800NG.



АО "Международный аэропорт "Внуково" (ИНН 7710404473) - один из крупнейших авиатранспортных комплексов России. Ежегодно в аэропорту обслуживается более 170 тыс. рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. Карта полётов аэропорта охватывает всю территорию России, а также страны ближнего зарубежья, Европы, Азии и Африки. Аэродромный комплекс Внуково располагает двумя современными взлётно-посадочными полосами длиной 3500 м и 3060 м, аэродромная пропускная способность составляет 58 взлётно-посадочных операций в час. Общая площадь - около 300 тыс. кв. м, что даёт возможность обслужить до 35 млн пассажиров в год.



Пассажиропоток "Внуково" за 2018 год вырос на 18.4% до 21.478 млн по сравнению с годом ранее.





"AK&M" от 02.08.2019