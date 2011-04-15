Правительство внесло в Госдуму законопроект о порядке вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о порядке вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.



Законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "Об электроэнергетике" в части совершенствования порядка вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации" предусматривает проведение процедуры оценки возможности продолжения эксплуатации объекта электроэнергетики на рыночных условиях и установление порядка определения перечня и реализации замещающих мероприятий и источников их финансирования.



В настоящее время отсутствует механизм по разработке, оценке и реализации замещающих мероприятий по обеспечению возможности вывода объекта электроэнергетики из эксплуатации. Установленный законом "Об электроэнергетике" двухлетний срок на запрет вывода объекта электроэнергетики из эксплуатации не позволяет в должной мере обеспечить разработку и реализацию таких мероприятий, подчеркивает кабинет министров.





"AK&M" от 02.08.2019