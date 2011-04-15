"Газпром нефть" разработала суперкомпьютер для создания цифровых моделей месторождений Сибири и Арктики

"Газпром нефть" разработала суперкомпьютер, построив в Санкт-Петербурге вычислительный кластер для создания цифровых цифровых двойников нефтяных месторождений Сибири и Арктики. Об этом говорится в сообщении компании.



По скорости передачи данных между узлами он превосходит многие российские суперкомпьютеры. Новая распределенная система вычислений способна обрабатывать свыше 100 Гбит в секунду, что позволяет до 5 раз ускорить процесс цифрового моделирования.



Цифровые модели месторождений помогают специалистам принимать обоснованные инвестиционные решения, планировать будущую инфраструктуру активов и уровень добычи углеводородов. Компьютерная обработка 3D-моделей требует анализа множества вариантов по физическим, инженерным и экономическим параметрам. Для этого в новом проекте "Газпром нефти" используются кластерные параллельные вычисления, в которых каждая задача разбивается на несколько одновременных процессов, благодаря чему повышается скорость и эффективность ее решения.



Вычислительный кластер успешно применен специалистами Научно-Технического центра "Газпром нефти" для подготовки расчетов освоения Вынгаяхинского (ЯНАО) и Шингинского месторождения (Томская область). В ходе пилотного проекта суперкомпьютер показал производительность на уровне не менее 16 ТФлопс (16 трлн. операций в секунду). Для примера, подобные мощности сопоставимы с работой 160 обычных компьютеров.



Основой сети обмена данными стал продукт OmniPath от компании Intel. Расчеты производятся с использованием видеокарт (GPU), которые позволяют дополнительно увеличить скорость вычислений. Использование указанных технологических новинок позволило получить превосходство над большинством суперкомпьютеров в области решения задач по созданию гидродинамических моделей месторождений.



Помимо увеличения скорости создания 3D-моделей, вычислительный кластер "Газпром нефти" позволяет делать их более детальными и точными относительно аналогов, создаваемых на основе действующих на рынке систем. Это является преимуществом при решении задач гидродинамического моделирования, которые не выполнимы на существующих в России суперкомпьютерах с подобной производительностью.



В ближайшей перспективе, вычислительные мощности нового кластера также будут задействованы при работе с месторождениями Оренбургского региона и Сахалина. В дальнейшем, проект планируется использовать для повышения эффективности освоения активов "Газпром нефти" в арктическом регионе.



"Для сохранения технологического лидерства в российской нефтегазовой отрасли наша компания использует уникальные инструменты, оптимизирующие все бизнес-процессы. Мы внедряем технологии, позволяющие точнее и быстрее принимать взвешенные решения для рентабельной добычи сложных запасов. Новый вычислительный кластер — важный шаг в развитии ИТ-системы компании", — отметил директор по технологическому развитию "Газпром нефти" Алексей Вашкевич.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 54.9% до 107.894 млрд руб. с 69.665 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 12.6% до 586.359 млрд руб. с 520.633 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 26.9% до 197.7 млрд руб.





"AK&M" от 02.08.2019