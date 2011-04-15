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02/08/2019
16:09

Минэкономразвития разработало методику расчета энергоемкости ВВП

Минэкономразвития разработало методику расчета энергоемкости ВВП, говорится в сообщении министерства.

От текущего подхода к оценке энергоемкости ВВП, который использует Росстат, новую методику отличают две ключевые особенности.

Во-первых, значение показателя внутреннего валового продукта используется в ценах базисного года, что позволяет более точно оценить динамику энергоемкости ВВП.

Во-вторых, соответствующий подход позволяет произвести идентификацию и количественную оценку ряда факторов, оказывающих наибольшее влияние на изменение энергоемкости ВВП и потребление энергии. К таким вопросам относятся технологический, климатический, структурные сдвиги в экономике, уровень экономической активности, уровень загрузки производственных мощностей и обеспеченность населения энергопотребляющими приборами. Использование данной методологии позволит определить более точную причину изменения энергоемкости ВВП, подчеркивает Минэкономразвития.



"AK&M" от 02.08.2019
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