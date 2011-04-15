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02/08/2019
17:38

Беларусь ратифицировала договор с Россией о защите конкуренции

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал закон "О ратификации соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством РФ о сотрудничестве в области защиты конкуренции". Он предусматривает обмен информацией, в том числе конфиденциальной, координацию правоприменительной деятельности, проведение совместных проверок и расследований. Об этом говорится в сообщении ФАС.

Соглашение подписано в феврале 2019 года и вступает в силу после прохождения внутригосударственных процедур в обеих странах. В Российской Федерации внутригосударственные процедуры завершены.

Документ направлен на создание правовых основ для взаимодействия антимонопольных ведомств при применении антимонопольного законодательства в отношении хозяйствующих субъектов Беларуси и России, а также хозяйствующих субъектов третьих стран, деятельность которых оказывает влияние на состояние конкуренции на рынках государств-сторон.

Соглашение стало первым двусторонним российско-белорусским международным договором, закрепляющим инструменты практического взаимодействия при правоприменении - координацию правоприменительной деятельности, проведение проверок, в том числе совместных, одновременное вынесение решений по делам и др.


"AK&M" от 02.08.2019
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