Беларусь ратифицировала договор с Россией о защите конкуренции

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал закон "О ратификации соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством РФ о сотрудничестве в области защиты конкуренции". Он предусматривает обмен информацией, в том числе конфиденциальной, координацию правоприменительной деятельности, проведение совместных проверок и расследований. Об этом говорится в сообщении ФАС.



Соглашение подписано в феврале 2019 года и вступает в силу после прохождения внутригосударственных процедур в обеих странах. В Российской Федерации внутригосударственные процедуры завершены.



Документ направлен на создание правовых основ для взаимодействия антимонопольных ведомств при применении антимонопольного законодательства в отношении хозяйствующих субъектов Беларуси и России, а также хозяйствующих субъектов третьих стран, деятельность которых оказывает влияние на состояние конкуренции на рынках государств-сторон.



Соглашение стало первым двусторонним российско-белорусским международным договором, закрепляющим инструменты практического взаимодействия при правоприменении - координацию правоприменительной деятельности, проведение проверок, в том числе совместных, одновременное вынесение решений по делам и др.





"AK&M" от 02.08.2019