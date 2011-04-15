С 3 по 5 августа будет ограничено движение на западе Москвы

Схема движения транспорта временно изменится в эти выходные на западе Москвы в районах Филевский Парк и Дорогомилово.



Как сообщила столичная мэрия, ограничения будут действовать с 3 до 5 августа. Это связано с закрытием на реконструкцию наземного участка Филевской линии метро.



Так, на Большой Дорогомиловской улице от улицы Раевского до площади Киевского Вокзала появится выделенная полоса для приоритетного проезда городского транспорта.



Правый поворот с Большой Дорогомиловской на площадь Киевского Вокзала будет запрещен. Проехать на площадь Киевского Вокзала можно с Большой Дорогомиловской улицы при движении от Бережковской набережной.



Проезд по выделенной полосе на улице Большая Дорогомиловская будет разрешен только для общественного транспорта. Доступ такси будет временно ограничен.



Кроме того, вводится запрет на остановку и стоянку на Украинском бульваре (от Кутузовского проспекта до набережной Тараса Шевченко), на участке улицы Барклая (от Большой Филевской до Сеславинской улицы), на набережной Тараса Шевченко (парковочный карман перед левым поворотом на Украинский бульвар), а также на разворотной площадке на Новозаводской улице в районе дома 2, корпуса 1.



Участок Филевской линии метро между станциями "Киевская" и "Кунцевская" закроют 3 и 4 августа. Временные ограничения связаны с проведением работ по реконструкции.



Для пассажиров будут недоступны "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". От "Кунцевской" можно будет проехать до "Международной" или "Александровского сада", а также сделать пересадку на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии. Станция "Кунцевская" будет работать только для проезда по Арбатско-Покровской линии.



Закрытый участок между "Киевской" и "Кунцевской" заработает в 05:30 MSK 5 августа.



На время ремонта пустят бесплатные автобусы КМ1 и КМ2.

Автобусы КМ1 будут курсировать между станциями "Киевская" и "Кунцевская" с промежуточными остановками у "Кутузовской", "Багратионовской", "Филевского парка" и "Пионерской". Маршрут КМ2 свяжет "Багратионовскую" и "Фили". Компенсационные автобусы будут работать с 05:00 MSK до 02:00 MSK.



"AK&M" от 02.08.2019