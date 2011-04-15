РАД продаст ТЦ "На Беговой" в Москве

На электронной торговой площадке Российского аукционного дома (ЭТП РАД) 16 августа пройдут торги по поручению Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Об этом говорится в сообщении РАД.



Предметом торгов являются права (требования) по кредитам ООО "АльфаГрант".



Обеспечением по кредиту выступает современный торговый центр "На Беговой", площадью 18.5 тыс. кв. м, на первых уровнях жилого комплекса бизнес-класса "Дом на Беговой" в северном округе Москвы.



Объект представляет собой современное трехэтажное здание с двумя подземными уровнями. Здание в отличном состоянии.



На 1 этаже расположена подземная парковка, рассчитанная на 60 машиномест.



В настоящее время часть помещений , площадью 12 тыс. кв.м, сдается в аренду якорным арендаторам: "Л'Этуаль", аптека "36,6", "Алмазы Якутии", "Элита", "Золотая стрекоза", салоны связи "Tele 2", "МТС", "Евросеть", ООО "Супермаркет "Алые Паруса", ресторан домашнего питания "Теремок" и другие.



Помимо ТЦ "На Беговой" обеспечением по кредиту выступают 100% долей в уставном капитале супермаркета "Алые Паруса" и права по договору инвестирования, заключенному между ООО "Ривер Тауэр" и ООО "АльфаГрант".







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