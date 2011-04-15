РАД продаст имущество Киностудии им. Горького в Москве и Санкт-Петербурге

Российский аукционный дом (РАД) проведет торги по продаже имущества АО "Творческо-производственное объединение "Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького". Об этом говорится в материалах РАД.



Торги пройдут 13 августа и 17 сентября.

Самый крупный лот - имущественный комплекс на Валдайском проезде в Москве, стоимостью 1.9 млрд руб.



Еще два небольших комплекса находятся в Москве на Смольной и Новгородской улицах. Кроме того, большой объект запланирован к продаже в Невском районе Санкт-Петербурга, недалеко от Александро-Невской Лавры, на Мельничной улице.





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