ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на субботу, 3 августа, в размере 64.6423 руб. против 63.8340 руб. на 2 августа.





Курс доллара США за последние 5 дней:



02.08.19 - 63.8340 руб.

01.08.19 - 63.4172 руб.

31.07.19 - 63.3791 руб.

30.07.19 - 63.5210 руб.

27.07.19 - 63.1271 руб.





"AK&M" от 05.08.2019