ЦБ РФ установил официальный курс евро на субботу, 3 августа, в размере 71.7077 руб. против 70.4727 руб. на 2 августа.





Курс евро за последние 5 дней:



02.08.19 - 70.4727 руб.

01.08.19 - 70.7355 руб.

31.07.19 - 70.5980 руб.

30.07.19 - 70.6417 руб.

27.07.19 - 70.3110 руб.



























































































































"AK&M" от 05.08.2019