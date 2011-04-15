Повтор! Кабмин утвердил требования к системам бронирования авиабилетов

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Правительство РФ утвердило требования к системам бронирования авиабилетов. Соответствующее постановление, которое подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, вступает в силу с 31 октября 2021 года.
С ноября 2021 года все российские авиакомпании должны размещать системы бронирования авиабилетов на серверах, расположенных на территории РФ.
Сейчас многие авиакомпании используют иностранных провайдеров для бронирования и продажи авиабилетов.
"AK&M" от 05.08.2019