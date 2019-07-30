ЦБ РФ установил официальный курс евро на 6 августа в размере 72.3732 руб. против 71.7077 руб. на 3 августа.





Курс евро за последние 5 дней:



03.08.19 - 71.7077 руб.

02.08.19 - 70.4727 руб.

01.08.19 - 70.7355 руб.

31.07.19 - 70.5980 руб.

30.07.19 - 70.6417 руб.





















































































































"AK&M" от 05.08.2019