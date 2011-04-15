Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 6 августа

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Банк России установил на 6 августа курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 43.9379
1 Азербайджанский манат 38.3464
100 Армянских драмов 13.6704
1 Белорусский рубль 31.6367
1 Болгарский лев 37.0491
1 Бразильский реал 16.7433
100 Венгерских форинтов 22.1259
1000 Вон Республики Корея 53.5079
10 Гонконгских долларов 83.0626
10 Датских крон 97.0588
1 Доллар США 65.0546
1 Евро 72.3732
100 Индийских рупий 92.3448
100 Казахстанских тенге 16.8245
1 Канадский доллар 49.1460
100 Киргизских сомов 93.2682
10 Китайских юаней 92.4662
10 Молдавских леев 36.3535
1 Новый туркменский манат 18.6136
10 Норвежских крон 72.7021
1 Польский злотый 16.7796
1 Румынский лей 15.3073
1 СДР (специальные права
заимствования) 89.3291
1 Сингапурский доллар 47.0660
10 Таджикских сомони 68.9152
1 Турецкая лира 11.6866
10000 Узбекских сумов 75.0627
10 Украинских гривен 25.2651
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 78.8397
10 Чешских крон 28.1074
10 Шведских крон 67.4728
1 Швейцарский франк 66.6406
10 Южноафриканских рэндов 43.5334
100 Японских иен 61.3983
"AK&M" от 05.08.2019