Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 6 августа

Банк России установил на 6 августа курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.







1 Австралийский доллар 43.9379

1 Азербайджанский манат 38.3464

100 Армянских драмов 13.6704

1 Белорусский рубль 31.6367

1 Болгарский лев 37.0491

1 Бразильский реал 16.7433

100 Венгерских форинтов 22.1259

1000 Вон Республики Корея 53.5079

10 Гонконгских долларов 83.0626

10 Датских крон 97.0588

1 Доллар США 65.0546

1 Евро 72.3732

100 Индийских рупий 92.3448

100 Казахстанских тенге 16.8245

1 Канадский доллар 49.1460

100 Киргизских сомов 93.2682

10 Китайских юаней 92.4662

10 Молдавских леев 36.3535

1 Новый туркменский манат 18.6136

10 Норвежских крон 72.7021

1 Польский злотый 16.7796

1 Румынский лей 15.3073

1 СДР (специальные права

заимствования) 89.3291

1 Сингапурский доллар 47.0660

10 Таджикских сомони 68.9152

1 Турецкая лира 11.6866

10000 Узбекских сумов 75.0627

10 Украинских гривен 25.2651

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 78.8397

10 Чешских крон 28.1074

10 Шведских крон 67.4728

1 Швейцарский франк 66.6406

10 Южноафриканских рэндов 43.5334

100 Японских иен 61.3983

"AK&M" от 05.08.2019