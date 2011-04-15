Нефть Brent на азиатской сессии понедельника продолжает снижаться

Нефть марки Brent на азиатской сессии понедельника продолжает снижаться, находясь под давлением решения президента США Дональда Трампа ввести дополнительные ограничения на импорт товаров из Китая. Речь идет о 10% пошлинах на оставшуюся часть китайского импорта стоимостью $300 млрд, которые вступят в силу 1 сентября. Об этом говорится в комментарии руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева.



Намерения США продолжить торговую войну с Китаем вернули на рынок опасения за перспективы роста мировой экономики, что может сказаться на спросе на нефть. В минувшую пятницу глава Национального экономического совета Белого дома Кудлоу подтвердил, что Вашингтон не намерен корректировать или отменять планы введения новых пошлин. Более того, он также подчеркнул, что на решение Трампа вряд ли повлияют даже потенциальные уступки со стороны Китая, на которые они могут пойти до 1 сентября. Напомним, что ранее в среду завершился 12-й раунд торговых консультаций между США и КНР, которые, судя по всему, снова зашли в тупик.



Ситуация усугубляется тем, что Китай уже сделал заявление, что новые ограничения со стороны США не останутся без ответа. Другими словами, в любой момент на рынке может появиться еще одна новостная "бомба", способная привести к усилению распродаж рисковых активов, к числу которых относится и нефть.



Покупателям остается надеяться только лишь на эскалацию напряженности на Ближнем Востоке. На прошлой неделе США ввели санкции против министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, пообещав сохранить давление, пока Иран не пересмотрит подход к ведению внешней политики, угрожающей США и ее союзникам. В случае обострения ситуации, угроза перебоя поставок нефти с Ближнего Востока может перевесить негатив со стороны непростых отношений США и Китая. По этой причине аналитик рекомендует не отказываться от "длинных" позиций.



"AK&M" от 05.08.2019