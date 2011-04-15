Новая торговая неделя для рубля началась с коррекции. Обновив максимум начала июня на уровне 65.38 руб., доллар вернулся под отметку 65 руб. и торгуется с умеренным понижением на сессии понедельника. В целом напряженность на отечественном рынке сохраняется из-за анонсированных новых американских санкций и эскалации торговой войны между США и Китаем. В ближайшей перспективе пара доллар/рубль, вероятно, будет осциллировать вокруг отметки 65 руб. Об этом говорится в комментарии эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева.



Давление на рубль несколько ослабло благодаря относительно стабильным ценам на нефть в сочетании с ослаблением доллара на форексе. Это помогает частично компенсировать негатив от повсеместного бегства от рисков, охватившего мировые финансовые рынки. Что касается санкций, здесь негатива поубавилось после обнародования деталей ограничений, которые практически не затронут рынок ОФЗ.



При этом с переходом рубля в новый диапазон после длительного периода укрепления говорит о сохранении понижательных рисков для нашей валюты, и появление дополнительного негативного фактора – к примеру, возобновление распродаж на нефтяном рынке – доллар может рвануть к новым вершинам, особенно если с санкционного фронта продолжат поступать тревожные сигналы. Для улучшения технической картины по рублю потребуется как минимум возвращение доллара под отметку 64.50 руб., полагает аналитик.











"AK&M" от 05.08.2019